Разработать программу кредитования предприятий легкой промышленности предлагают сенаторы

Несмотря на обилие различных программ поддержки и институтов развития, нет ни одной серьезной программы по развитию оборотного капитала, по учету специфики отрасли - Кубенов.

Депутаты Сената предлагают разработать отдельную программу кредитования предприятий легкой промышленности. Об этом сегодня на парламентских слушаниях сказал сенатор Манап Кубенов, передает корреспондент zakon.kz.

Так по его словам, опросы Всемирного банка и НПП "Атамекен" подтверждают актуальность проблемы бизнеса с доступом кредитов. По данным исследования Всемирного банка, из более 1500 опрошенных предприятий большинство (62%) держится "на плаву", не имея возможностей для дальнейшего развития.

А проведенный в октябре 2019 года экспресс-опрос НПП "Атамекен" показал, что 60% компаний обрабатывающей промышленности испытывают проблемы с получением займа на оборотные средства (опрошено более 100 компаний). Зачастую это связано с недостаточностью залогов, высокой стоимостью кредитов и др.

Несмотря на обилие различных программ поддержки и институтов развития, нет ни одной серьезной программы по развитию оборотного капитала, по учету специфики отрасли, именно специфики определенной сезонности. К примеру, в России была реализована целая стратегия по развитию легкой промышленности на 10 лет (с 2010 по 2020 годы) в рамках которого правительство разработало отдельные программы поддержки отрасли и финансовые меры, - сказал Кубенов и уточнил, что речь идет о субсидировании процентных ставок банковских кредитов на пополнение оборотных средств; субсидиях на покрытие процентов по кредитам на сезонную закупку сырья; займах на финансирование проектов, направленных на импортозамещение, внедрение новых технологий и так далее.

Кроме того, легкая промышленность была включена в приоритетные направления кредитования Россельхозбанка.

В связи этим предлагаем расширить направления кредитования отрасли легкой промышленности и разработать отдельную программу кредитования отрасли (для инвестиционных целей и на пополнение оборотных средств), - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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