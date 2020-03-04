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Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : 24.kz4 марта 2020, 12:15

В Казахстане ожидаются осадки, сообщает zakon.kz.

Арктические холодные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снег, метель, сильный северо-западный ветер в северной половине республики. На южные и восточные области смещается циклон с районов Средней Азии и, при встрече теплого и влажного воздуха с юга и холодного с севера здесь ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, местами сильный снег, гололед, порывистый сильный ветер, на востоке метель. В тыл фронтам идет мощный антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе над Гренландским морем, который и вызовет похолодание в большинстве областей республики. И лишь в западных областях ожидается повышение температуры с распространением теплых масс воздуха с Черного моря, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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