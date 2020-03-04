Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.
Депутаты обсудят проект Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (первое чтение).
Кроме того, на заседании рассмотрят проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" (первое чтение); "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства".
Также депутаты будут обсуждать подготовку заключения по проектам законов "О противодействии семейно-бытовому насилию"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата".
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