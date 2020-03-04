Задержана ОПГ, занимавшаяся незаконным обналом 

Предполагаемая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 3 млрд. тенге.

Сотрудниками ДЭР по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлена преступная группа, осуществлявшая противоправную деятельность на территории Алматы и Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Предполагаемая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 3 млрд. тенге в виде неуплаты налогов.

В ходе следственных мероприятий установлено, что членами ОПГ в период с марта 2019 года по настоящее время были оформлены более 15 фиктивных предприятий, через которые незаконно обналичивались денежные средства путем выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ходе проведения обыска изъяты печати, ноутбуки, принтеры, бухгалтерская документация и проекты новых составленных договоров.

По данному факту начато досудебное расследование, по отношению к организатору ОПГ применена мера пресечения в виде содержания под стражей.







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