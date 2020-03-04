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В Актау празднование Международного женского дня отменили

Однако Амал и Наурыз традиционно будут проводиться на набережной.

Фото : vladtime.ru4 марта 2020, 13:59

В Актау отменили праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, в связи с распространением по миру коронавируса, передает zakon.kz.

Амал и Наурыз традиционно будут проводиться на набережной. Об этом сообщила Бакыт Кусаинова, руководитель актауского городского отдела культуры и развития языков.

Проведение в Актау праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, было запланировано в культурно-досуговом комплексе имени Абая. В связи с распространение коронавируса по миру, в целях безопасности, концерт был отменен.

- Праздничные мероприятия, посвященные Амалу и Наурызу, будут проводиться, так как они будут организованы на открытых площадях, - сообщила "Лада" Бакыт Кусаинова.

Традиционно на набережной с 21 на 22 марта планируется установить юрты с угощениями для горожан. Планируется разместить в каждой юрте, которые будут установлены на набережной во время празднования Наурыза, диспенсеры для обработки рук.

Также юрты будут открыты сверху для того, чтобы они проветривались.


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