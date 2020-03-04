Японский министр заявил о возможности переноса Олимпиады-2020 на конец года

Днем ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью подтвердил, что подготовка к успешным Играм-2020 в Токио все еще продолжается, и на данный момент МОК готовится к проведению церемонии открытия 24 июля в Токио.

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото сделал неожиданное заявление. в котором допустил, что Олимпиада-2020 может состоятся немного позже запланированных дат, если эпидемия коронавируса в мире не пойдет на спад к лету, передает zakon.kz.

Такая возможность есть из-за лазейки в олимпийском контракте, заявил агентству Reuters Хасимото во вторник.

По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр, - сообщил японский чиновник.

Однако, он тут же поспешил добавить, что японское правительство, мэрия Токио до сих пор привержена тому, что провести Олимпийские игры-2020 в срок, запланированный ранее, то есть, с 24 июля по 8 августа 2020 года. Хасимото также напомнил, что по соглашению право на отмену Игр принадлежит исключительно МОК.

Днем ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью подтвердил, что подготовка к успешным Играм-2020 в Токио все еще продолжается, и на данный момент МОК готовится к проведению церемонии открытия 24 июля в Токио.

"Масла в огонь" подлило британское издание Daily Mail. которое со ссылкой на собственные источники заявило о возможности проведения Олимпиады-2020 без зрителей, но в срок, если эпидемия коронавируса в мире продолжит свирепствовать.

Томас Бах ответил на подобные заявления, что контрмеры против инфекционных болезней составляют важнейшую часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр.

Оргкомитет Токио-2020 продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями, - заявил он.

Сейчас, в связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире и приобретением угрожающих масштабов, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым поручено Правительству Республики Казахстан принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с протоколом заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения коронавирусом, - сообщили в Комитете спорта Министерства культуры и спорта РК.

Ранее член МОК Дик Паунд сделал заявление для прессы, в котором назвал крайний срок для окончательного решения насчет возможности провести Олимпиаду в срок. По его словам, все станет понятно в мае.

Люди во всем мире мечтают о том, что эпидемия коронавируса как можно скорее пойдет на спад, потому что все хотят провести лето как можно интереснее и насыщенно, посмотреть крупные международные соревнования и отдохнуть на море. Но что будет на самом деле, пока не берется предсказать никто.

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