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Кульгинов не обязан подавать в отставку за Есилова - АДГС

Экс-аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов был уличен в получении нового "iPhone".

Фото : Zakon.kz4 марта 2020, 14:38

Требование об отставке руководителя за коррупционное преступление подчиненного не распространяется на акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Об этом на брифинге заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В это время изменения в закон, предусматривающие отставку акима города, не были введены в действие. Поэтому мы считаем, что этот механизм отставки на акима столицы не распространяется, – сказал Ерлан Сапаров.

Слухи о задержании акима района стали распространяться 20 января. В Антикоррупционной службе факт подтвердили. Он был уличен в получении нового "iPhone".


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