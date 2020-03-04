Казахстан и Сингапур создали совместный венчурный фонд

Сингапурская компания будет инвестировать в казахстанские стартап-проекты.

Холдинг "Байтерек" расширяет сотрудничество с сингапурским бизнесом для привлечения иностранных инвестиций на развитие казахстанских стартап-проектов, передает zakon.kz.

В Нур-Султане подписано соответствующее соглашение, предусматривающее участие дочерней организации Холдинга – АО "QazTech Ventures" в сингапурском венчурном фонде "Quest Ventures Asia Fund II" (QVAF II) общим размером в 50 млн долларов США. QazTech Ventures с капиталом в 10 млн долларов США войдет в этот фонд в качестве якорного инвестора. Согласно условиям соглашения, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

Одним из якорных инвесторов созданного фонда является Pavilion Capital, дочерняя структура Тemasek - ведущего сингапурского финансового института развития. Pavilion Capital – это компания прямых и венчурных инвестиций, обеспечивающая стратегическую поддержку быстрорастущим проектам в США и Азии. Впервые в истории Казахстана "Temasek" будет инвестировать в казахстанские проекты.

Также в рамках данного соглашения будет проведена трехлетняя акселерационная программа в стартап-проекты под названием "Kazakhstan Digital Accelerator" с представительством в Нур-Султане. Эта программа будет способствовать развитию и продвижению стартап проектов и цифровой экосистемы в Казахстане. Благодаря акселерационной программе стартап-проекты смогут получить знания от ведущих международных экспертов, протестировать продукт в реальных условиях и привлечь инвестиции, что в свою очередь будет способствовать развитию и масштабированию проекта, как на локальном, так и на зарубежных рынках.

Команда сингапурского фонда "Quest Ventures" совместно с QazTech Ventures будут участвовать в отборе стартап-проектов, проводить воркшопы, консультации, индивидуальные встречи и помогать наладить нетворкинг. Представители QVAF II отмечают, что каждый ментор от Quest Ventures - предприниматель со стажем.

- Сотрудничество с ведущим сингапурским фондом и открытие совместной акселерационной программы является важным шагом в построении венчурной экосистемы страны и вывода отечественных стартапов на глобальный рынок. На сегодняшний день венчурный рынок Юго-Восточной Азии имеет высокий потенциал и развивается со стремительной скоростью. Мы ожидаем, что в ближайшее время проекты, профинансированные данным Фондом, смогут быть конкурентоспособными как в Казахстане, так и за его пределами, в частности в Юго-Восточной Азии, - отметил Председатель Совета Директоров АО "QazTech Ventures", управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Адиль Нургожин.

Стоит отметить что QazTech Ventures в рамках своей деятельности продолжает привлекать иностранные венчурные фонды для финансирования казахстанских стартап-проектов. Так в декабре 2019 года QazTech Ventures при участии Премьер-министра РК Аскара Мамина подписало договор об участии в V Глобальном Фонде 500 Startups (США).

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