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С кого "снимать шкуру" при утечке данных пациентов

Предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения за свой участок работы.

Фото : Андрей Свитайло / ТАСС4 марта 2020, 15:13

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин поручил взять вопрос информационной безопасности данных пациентов на особый контроль, передает корреспондент zakon.kz.

"Политику в области информбезопасности осуществляет Комитет по информационной безопасности. Проектом кодекса предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения за свой участок работы, в частности пользователи и разработчики медицинских информационных систем несут ответственность за сохранность персональных данных", — сказал на обсуждении в мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Данный ответ не удовлетворил спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, и он дополнительно задал вопрос, спросив какой конкретно госорган будет отвечать в случае утечки данных.

Какой госорган будет отвечать? Завтра мы увидим, что пошла утечка по сведениям пациентов, это же очень личные вещи. Кто отвечает? Какой госорган? С кого мы потом живьем шкуру должны снять по закону?, — спросил Нигматулин.

В ответ министр уточнил, что за все данные, которые хранятся в информационной системе минздрава, отвечать будет Министерство здравоохранения Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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