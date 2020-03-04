С кого "снимать шкуру" при утечке данных пациентов

Предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения за свой участок работы.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин поручил взять вопрос информационной безопасности данных пациентов на особый контроль, передает корреспондент zakon.kz.

"Политику в области информбезопасности осуществляет Комитет по информационной безопасности. Проектом кодекса предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения за свой участок работы, в частности пользователи и разработчики медицинских информационных систем несут ответственность за сохранность персональных данных", — сказал на обсуждении в мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Данный ответ не удовлетворил спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, и он дополнительно задал вопрос, спросив какой конкретно госорган будет отвечать в случае утечки данных.

Какой госорган будет отвечать? Завтра мы увидим, что пошла утечка по сведениям пациентов, это же очень личные вещи. Кто отвечает? Какой госорган? С кого мы потом живьем шкуру должны снять по закону?, — спросил Нигматулин.

В ответ министр уточнил, что за все данные, которые хранятся в информационной системе минздрава, отвечать будет Министерство здравоохранения Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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