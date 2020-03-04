Главврач Алматы просит горожан не навещать пока тех лиц, которые находятся на карантине

Речь идет о гражданах, прибывших непосредственно из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных и которые временно изолированы.

В Алматы прошли слухи, что учреждение фтизиопульмонологии уже две недели закрыто на карантин, охранники никого не пускают, говорят, что здесь якобы лежат коронавирусные больные - китайцы. А один читатель даже отправил в СМИ "список больных китайцев", кто, откуда, каким рейсом прилетел. По просьбе журналиста zakon.kz, ситуацию прокомментировал руководитель Управления общественного здоровья г. Алматы Тлеухан Абилдаев.

- Эти списки недействительны, мы не знаем, кто, откуда их взял. Просим горожан не идти на поводу таких ложных сообщений, не увлекаться недостоверной, непроверенной информацией. - сказал Тлеухан Абилдаев. - Это было опубликовано вчера на одном из сайтов, где было указано, что так ответили охранники. В охране у нас находятся люди, которые не имеют медицинского образования, поэтому они могут ошибиться, неправильно выразиться, они же не профессионалы, не врачи. В настоящее время во всех медучреждениях города принимаются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам главного врача Алматы, сейчас проводится работа с охранниками, полицейские усиливают охрану в медучреждениях, где находятся на карантине с изоляцией граждане, прибывшие непосредственно из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных.

- Да, мы не допускаем контакта населения с контингентом, который находится в этих учреждениях, чтобы не было каких-то последствий, - пояснил Тлеухан Абилдаев. - Поэтому рекомендуем горожанам не проявлять лишний раз желания общаться с теми, кто находится в наших карантинных госпиталях.

К слову, медицинские работники используют в таких медучреждениях средства индивидуальной защиты – маски высокой степени защиты, чтобы не заразиться. Как пояснил врач, именно у медработников, которые непосредственно работают с лицами, прибывшими из этих стран и которые потенциально могут быть заражены коронавирусной инфекцией, имеется высокий риск заражения.

На пресс-конференции о противодействии распространению коронавирусной инфекции, которая сегодня прошла в Алматы с участием заместителя руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Асель Калыковой и главного имама Центральной мечети города Еркинбека Шокая, врач еще раз предостерег журналистов, друзей, родственников, коллег тех, кто сейчас находится на карантине, не встречаться пока с ними и тем самым не подвергать себя опасности. Тлеухан Абилдаев заявил, что на сегодня в Казахстане ни один человек не заражен коронавирусом.

Также читайте - В Алматы коронавирус не зарегистрирован

При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса спикеры пресс-конференции посоветовали звонить по номеру 1406, но, как отметили представители СМИ, на этот номер невозможно дозвониться.

- Действительно, такая проблема имеется, колл-центр находится в Нур-Султане и туда трудно дозвониться, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Асель Калыкова. - В Алматы тоже создан колл-центр - 382 35 36, 382 35 15, поэтому при необходимости можете звонить по этим номерам.

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!