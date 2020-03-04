Нигматулин: Снюс и его аналоги законодательно запретят

Как отметил Спикер Мажилиса, снюсы становятся угрозой для казахстанских семей.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за введение на законодательном уровне запрета на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных никотиносодержащих изделий, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения в первом чтении проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" депутаты выразили опасения насчёт таких появившихся на рынке никотиносодержащих изделий, как снюсы, которые, по мнению парламентариев, представляют собой большую опасность, прежде всего, для несовершеннолетних.

В связи с этим депутаты внесли поправку в проект Кодекса о здоровье, запрещающую как продажу, так и ввоз, производство и распространение некурительных табачных изделий.

Как отметил Спикер Мажилиса, снюсы становятся угрозой для казахстанских семей.

По информации из открытых источников, один пакетик снюса содержит как минимум 40 миллиграммов никотина, что соразмерно 2-м пачкам сигарет, выкуренных за раз. Эксперты относят снюсы к лёгким наркотикам, вызывающим при потреблении нейротоксические нарушения.

Согласно мировому опыту в Европейском Союзе (кроме Швеции) продажа снюса запрещена с 1992 года, в России с 2015 года введён запрет.

У нас главный санитарный врач в декабре прошлого года вынес постановление о временном запрете снюса. Но не секрет, что разными путями, в разной форме снюсы продолжают поступать в страну и казахстанские подростки продолжают их потреблять. И тут, конечно же, одного постановления санитарного врача явно недостаточно. Нужны более кардинальные меры. И, прежде всего, наверное, на законодательном уровне, - считает Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость предусмотреть и ответственность за нарушение этого запрета.

И это должна быть ощутимая ответственность, а не 5-10 МРП, что не даст никакого эффекта. Более того, профилактику и борьбу со снюсом надо проводить по аналогии борьбы со спайсом и другими синтетическими наркотиками. То есть масштабно и повсеместно, - сказал Нурлан Нигматулин.

Рабочая группа до второго чтения отработает данный вопрос, проведет консультации с педагогической общественностью и МВД, и внесет соответствующие поправки.

Давайте не обманывать себя: тут полумерами не обойтись, - резюмировал Спикер Мажилиса.

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