Один снюс соизмерим двум пачкам сигарет

Многие страны ЕС запретили продажу никотиносодержащих снюсов еще в 1992 году, а в соседней России данный запрет был введен в 2015 году после летальных случаев подростков.

В мажилисе попросили высказать позицию Министерства здравоохранения относительно влияния на здоровье детей снюсов, представив данные, согласно которым продажа таких изделий запрещена в целях охраны здоровья детей и подростков, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе обсуждения Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения депутат Иван Клименко обратил внимание, что сегодня на рынке есть никотиносодержащие товары или, так называемые, снюсы. Все они, по его словам, из-за привлекательности упаковки получили популярность у несовершеннолетних.

"Именно снюсы достаточно легко вызывают токсический эффект и наносят серьезный вред здоровью детей. В этой связи была внесена поправка запрещающая таких изделий на территории Казахстана. Какова позиция министерства?", — спросил депутат.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов подтвердил, что в ведомстве в последнее время констатируют частые случаи попадания таких изделий детям, что в последующем дает достаточно серьезный побочный эффект. Глава Минздрава отметил, что поддерживает любое ужесточение мер в отношении оборота и распространения таких товаров.

Действительно сегодня потребление некурительных табачных изделий стало очень широко распространятся в стране. По данным экспертов, основные потребители снюсов несовершеннолетние. МОНу и педагогической общественности это известно. По информации из открытых источников, только один небольшой пакетик с яркими обертками и привлекательными добавками содержит как минимум 40 миллиграммов никотина. Это соизмерно двум пачкам сигарет. За раз, если школьник потребляет, то можем понять какой вред наносится здоровью детей, — объяснил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он добавил, что эксперты относят снюсы к легким наркотикам, поэтому не стоит верить отдельным сайтам и отдельным компаниям, которые утверждают о том, что это лучший заменитель сигарет.

Спикер мажилиса сказал, что сегодня сюнсы становятся серьезной угрозой для казахстанских несовершеннолетних и казахстанских семей.

"Я приведу справку. Кроме Швеции во всем ЕС продажа снюсов запрещена с 1992 года. Но если в историю уйти , то Швеция родина является. В РФ где уже есть случаи смертельных исходов среди подростков с 2015 года введен полный запрет. Поэтому у меня вообще большой вопрос, почему министерство здравоохранения, работая над законопроектом, зная все это, не внесло сюда эту норму", — подчеркнул Нигматулин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!