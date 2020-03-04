Уголовную ответственность предлагают ввести за некачественную вакцину в Казахстане

Также предлагается расширить полномочия профильного комитета в вопросах проверки качества ввозимых в страну вакцин.

Вопрос вакцин один из самых острых, поэтому предлагается ввести норму об усилении полномочий для контроля качества вакцин, а также ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за случаи, когда произошла угроза жизни. Об этом на обсуждении Кодекса о здоровье сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе обсуждения Кодекса депутат Татьяна Яковлева отметила, что, согласно законопроекту, в отношении качества вакцин, как и в отношении лекарств и медицинских изделий в целом, проверки проводятся в соответствии с требованием предпринимательского кодекса.

По мнению депутата, такой подход препятствуют проведению проверок с элементами внезапности и так теряется весь смысл проверки в будущем.

На практике контролирующий орган прежде чем въехать на объект, обязан за сутки его информировать, зарегистрировать проверку в Генпрокуратуре, что также может занять от 1 до 3 суток. За это время нарушитель прекрасно может устранить все недостатки и к приезду проверяющих уже не будет доказательной базы. О каком действенном контроле здесь может идти речь?— сказала депутат.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов напомнил, что Комитет сегодня в соответствии с действующим законодательством в сфере оборота лекарств и качества медпомощи осуществляет свои контрольные функции двумя путями – это внеплановые проверки по заявлениям граждан и плановые профилактические проверки, в зависимости от степени рисков на том или ином предприятии.

Для усиления контрольных функций государства, предусмотрены дополнительные нормы, что позволит более жесткий отбор производить. А также постлицензионный контроль. Кроме того, в отдельных сферах, в частности, в сфере родовспоможения, усилена возможность по проверкам особого порядка. В целом, такие меры по усилению были предусмотрены, — сказал Биртанов.

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов объяснил, что этот вопрос уже проработан и в предпринимательском кодексе есть особый порядок проведения проверок.

По плановым проверкам, которые регистрируются, проверяемый субъект должен уведомлять за 30 дней. Мы это убираем. И внеплановые – за сутки до проверки. Здесь мы тоже переводим , предлагается исключить уведомление о начале проведения проверки в отношении субъектов, осуществляющихся ввозом, приобретением, транспортировкой, хранением этих вакцин. Мы понимаем озабоченность общества. И если где-то мы предписываем обязательный характер, где вакцины, прививки должны быть обязательны, значит мы должны предоставить гарантию, что это будет качественное, это будет соответствовать условиям хранения, перевозки и использования, — сказал замгенпрокурора.

Обращаясь к председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмиле Бюрабековой, Нигматулин отметил, что необходимо жестко контролировали качество, транспортировку и все другие вопросы, которые касаются вакцин.

Так, например, по его информации, 65% людей отказывающихся от вакцинации, в том числе, и детей, ставили вопрос о качестве вакцин в стране. Он также напомнил, что в 2003 году в Казахстане были случаи, когда завозились вакцины с Восточной Европы, из-за которой пострадали люди.

Мы ужесточили. Я хочу, чтобы общественность знала: депутаты внесли вопрос в первой части об ужесточении ответственности органов, которые отвечают за тендеры, в отношении вакцин. Теперь введена персональная ответственность законопроектом. Второе, организациям, поставляющим эти вакцины, причем, в таком случае, что если вдруг это повлекло угрозу жизни – до пяти лет лишения свободы. Жесткий такой подход к тем, кто теперь поставляет вакцину, — сказал Нигматулин.

Другой важный подход, по его словам, заключается в том, чтобы дать возможность проверять условия хранения и качества поставляемых вакцин. Он напомнил, что депутаты неоднократно ставили вопрос о том, что не только надо ужесточить требования, но и расширить полномочия контролирующих органов.

Мы предъявляем жесткие требования к этому учреждению, к их сотрудникам. Что касается вакцин, надо дать им эту возможность. С одной стороны ужесточили к ним требования, в случае, если повлечет последствия для здоровья – до пяти лет лишения свободы. Вопрос вакцинации один из самых острых вопросов. Если говорить, что качество вакцин будет выправлено, я думаю, что и доверие к вакцине у народа будет. Поэтому предлагаю внести вот эту норму об усилении полномочий комитета, это позволит этим сотрудникам комитета беспрепятственно заходить в медучреждения заходить к поставщикам вакцин, вне зависимости от форм собственности. И они должны иметь право проверять как проводится транспортировка, как проводится осуществляется хранение, как используется вакцины, — заключил Нигматулин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!