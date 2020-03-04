Прибывших из Ирана теперь будут помещать в стационар на карантин

На домашний карантин будут направляться лица, прибывшие из Южной Кореи, Гонконга КНР, Макао, Тайваня, Японии и Италии.

Казахстан продолжает усиливать меры профилактики коронавирусной инфекции. Теперь в карантин на 14 дней помещаются не только лица, прибывшие из Китая, но и из Ирана. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

На домашний карантин с соблюдением всех требований по месту проживания в течение 14 дней со дня пересечения границы Республики Казахстан будут помещены лица, прибывшие из Южной Кореи, САР Гонконг КНР, САР Макао КНР, Тайваня (КНР), Японии и Италии. Это категория 1Б.

Члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из стран категории 1а) и 1б), подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона как при категории 2. В эту категорию входят страны - Франция, Германия, Таиланд, Азербайджан, - сообщил он.

В третью категорию входят ОАЭ, Испания, Малайзия, Швейцария, Великобритания, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, США. Граждан, прибывших из этих стран, будут ставить на учет. То есть при пересечении границы они будут сдавать анкеты.

Теперь об эпидемиологической ситуации в мире. Всего в КНР зарегистрировано – 80 302 (за сутки + 128 случаев). Ежедневный прирост составил – 0,16%, из них - 2 946 с летальным исходом. Показатель летальности – 3,6%. Выписано с выздоровлением 47 260 человек - это 58,8%. Остается в стационарах 30 096 больных. Средний возраст умерших на данный момент составляет 75 лет (минимальный – 48, максимальный 89 лет), - добавил официальный представитель Минздрава.

В 76 странах мира на данный момент зарегистрировано 12 575. Из них 221 летальных исходов: Иран – 77, Италия - 79, Корея – 34, круизный лайнер – 7, Япония – 6, США – 9, Франция – 4, Филиппины – 1, Таиланд – 1, Австралия – 1, Сан-Марино – 1 случай. Ежедневный прирост составил – 24,1%, летальность – 1,7 %

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