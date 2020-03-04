"Әділ көмек" заключил меморандум с "Акселератор добра: Ізгілік елшісі"

Построение правового государства предполагает гарантию прав, свобод и законных интересов граждан.

"Әділ көмек" заключил меморандум с Республиканским волонтерским движением "Акселератор добра: Ізгілік елшісі", об этом заявили в ходе встречи представители органов юстиции, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы, органы юстиции выразили готовность к сотрудничеству с волонтерским движением "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" в вопросах обеспечения правовой грамотности.

Построение правового государства предполагает гарантию прав, свобод и законных интересов граждан. Все незаконные действия и нарушения в своем проявлении затормаживают и препятствуют данному процессу.

Сегодня с целью исключения таких процессов состоялась встреча руководства городского Департамента юстиции с руководителем Республиканского общественного объединения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" Айнур Сабитовой.

В обсуждении вопросов участвовали представители госоргана, юристы, эксперты в области права, медиаторы города, представители волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі".

В ходе мероприятия затронуты вопросы преодоления правового нигилизма, формирования среди населения принципов добропорядочности, честности, справедливости, привития этих принципов у молодого поколения.

Представители Департамента проявили интерес участия в проводимой работе, а также выразили готовность, в случае необходимости, оказать методическую и консультативную правовую помощь. В ходе встречи две стороны в лице Департамента юстиции города Алматы и "Акселератора добра" по направлению "Әділ көмек" заключили меморандум о сотрудничестве.

За время работы добровольцев - волонтеров проект "Акселератор Добра" приобрел уже широкий масштаб. Хотелось бы, чтобы больше организаций и государственных органов поддержало нас в оказании правовой помощи, - отметила руководитель волонтерского движения Айнур Сабитова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!