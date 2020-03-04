Биртанов об отмене утренников: Никакой угрозы нет

Это всегда рекомендация была - министр.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал отмену утренников в Казахстане из-за угрозы коронавируса, передает zakon.kz.

Он отметил, что никакой угрозы нет.

Как это отменять утренники? И мои дети ходят в школу. Никакой угрозы нет, но в целом в связи с тем, что есть сезон гриппа, мы всегда рекомендуем ненужные и лишние мероприятия в такие осенние и зимние периоды не проводить. Это всегда рекомендация была, в связи со вспышкой гриппа, например. Я еще раз говорю, если вопрос коронавируса в Казахстане возникнет ,то сразу же необходимые решения моментально будут приняты, - сказал он.

По его словам, в Казахстане коронавирус не был обнаружен.

Пациенты с подозрениями постоянно поступают, мы их обследуем. Соответственно излишней необходимости ограничения мероприятий нет, но хочу напомнить, что сейчас период по острым респираторным инфекциям. И, условно, если представим, что коронавирус у нас появится, один, два пациента, и мы начнем такие ограничительные мероприятия, ОРВИ, грипп никуда уйдут. Чтобы общей паники не было, необходимо подготовиться к тому, что возможно придется отменять и массовые мероприятия, и запрещать посещение, допустим, детсадов и школ, о чем постоянно фейки идут. Но пока такой необходимости нет, - заключил министр.

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