Выработать долгосрочные меры по модернизации сектора МСБ предлагают депутаты

Правительство предлагает фактически один инструмент его развития – программу "Дорожная карта бизнеса".

Фракция "Народные коммунисты" обратилась с депутатским запросом к главе правительства с предложением выработать долгосрочные меры по модернизации сектора малого и среднего бизнеса, передает zakon.kz.

Как отмечается в запросе, правительство предлагает фактически один инструмент его развития – программу "Дорожная карта бизнеса".

Номинально доля МСБ растет интенсивно - с 2013 года по 2019 год рост составил от 17% до 29%. Если верить отчетам, то малый бизнес растет как на дрожжах, увеличив долю в ВРП в три с половиной раза с 6,4% до 22,6% за вышеуказанный период. Но мы видим, что принципиальных структурных изменений в экономике Казахстана не произошло, - отмечается в запросе.

По их словам, казахстанские предприниматели пытаются сэкономить на налогах, оформляя отдельные функциональные направления и специалистов как ИП, но фактически их бизнес не растет. Кроме того, под ударом остаются работники. Для них статус индивидуального предпринимателя на практике означает просто потерю социальных отчислений и гарантий, которые есть в трудовых договорах. Лишая фактических гарантий трудовых прав, Правительство подталкивает людей к социальным протестам.

Кого мы пытаемся обмануть, нагоняя статистику по переоформлению самозанятых в индивидуальных предпринимателей? Ведь все мы также понимаем – кто такие самозанятые. Это казахстанцы, перебивающиеся случайными заработками, в большинстве своем – живущие на грани нищеты. Называть их бизнесменами – издевательство, - отмечают депутаты.

Фракция "Народные коммунисты" считает, что задача государственной политики в сфере развития предпринимательства не должна сводиться к механическому увеличению доли МСБ и числа статистических предпринимателей. Это лишь имитация картины процветания бизнеса. Задача должна быть принципиально иной – формирование прослойки конкурентоспособных предприятий, которые бы стали опорой среднего класса, как фактора стабильности в обществе.

Новая "Дорожная карта бизнеса" ведет по старой дороге в никуда, предлагая тот же набор инструментов. И мы знаем, что это все не для реального развития предпринимательства, а для поддержки предприятий на плаву. Безусловно, это крайне важно, чтобы сохранить рабочие места и доходы для тысяч семей. Но нужно и другое – меры по качественному развитию предпринимательства, способного и к производству, и к экспорту. Без этого мы закладываем мину замедленного действия. Ведь когда бюджет не сможет финансировать поддержку в прежнем объеме, тысячи предприятий просто свернут свою работу, - говорится в запросе.

В связи с чем депутаты считают необходимым, наряду с текущими мерами по "Дорожной карте бизнеса", выработать долгосрочные меры по модернизации сектора малого и среднего предпринимательства, в целях создания постоянных качественных рабочих мест, развития производственного потенциала. Для этого нужно перестроить и деятельность институтов поддержки бизнеса.

Также просим сообщить, ведется ли учет фактов раздробления предприятий, и какие стимулирующие меры планируется предпринять, чтобы ограничить этот процесс, - говорится в запросе.

.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!