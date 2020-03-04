В Алматы зазвучат сирены
Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца в 12:55, в этой связи Департамент ЧС просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
Фото : portal.lviv.ua4 марта 2020, 18:01
5 марта 2020 года в Алматы будет проведена плановая ежемесячная техническая проверка готовности системы оповещения, сообщает zakon.kz.
В 12:55 Департамент по ЧС города Алматы подаст сигнал оповещения "Внимание всем!". Будут включены электросирены. Одновременно оповестят о проверке по телевидению и радио.
Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца. Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
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