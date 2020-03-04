Организации по обучению ПДД предлагают обязать водителей осваивать первую медпомощь  

В МВД отметили, что в случае законодательного закрепления такой нормы, у полиции появится возможность заблокировать получения водительских прав тем лицам, которые не получили соответствующий сертификат или свидетельство о прохождении таких курсов.

Депутаты просят обязать организации, которые обучают водителей правилам дорожного движения, осваивать также знания по первой медицинской помощи, передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании в Мажилисе депутат Бахытбек Смагул обратил внимание, что в законопроект по вопросам здравоохранения вносятся изменения о дорожном движении, который предусматривает обучения лиц по оказанию первой медицинской помощи.

"Всем известно, что сегодня курсы на водительские права проводит множество организаций, при этом не всегда у них есть возможность проведения практических занятий по оказанию первой помощи. Кто будет обучать навыкам первой помощи в рамках курсов на водительские права и кем будет оцениваться весь процесс обучения?" — спросил депутат.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди ответил, что сегодня подготовка водителей рыночная сфера, поэтому данный вопрос нужно решать в установлении квалификационных требований таких организаций.

Если закон предусматривает, чтобы кандидат в водители имел такие навыки, то он наряду с правилами дорожного движения должен будет обладать такими навыками. Вы знаете, что мы во второй половины 2019 года вышли из спеццонов, отдали эти функции выдачи водительских удостоверений в правительство для граждан, но делаем удаленный контроль, чтобы обеспечить полное предоставления документов и предупредить получения прав теми лицами, которые лишены. Поэтому у нас будет возможность заблокировать получения водительских прав тем лицам, которые не получили соответствующий сертификат или свидетельство о прохождении таких курсов, — объяснил замглавы МВД.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин попросил разъяснить, какой госорган будет обязывать такие организации проводить курсы по оказанию медицинской помощи.

"В рынок отдали, их (организации по обучению на права) расплодили, навыкам вождения научили, показали руль и педали, права дали и отправили. Он выехал на наши автобаны, летает, не дай бог авария, но он не понимает, как оказывать первую медицинскую помощь. Кто их обяжет?" — спросил Нигматулин.

На вопрос никто из присутствующих представителей МВД, Минздрава и Миннацэкономики не смогли ответить.

- Компания, которая обучает, ей ведь нужно вменить в обязанность. Каждый кто переступил порог компании, ему говорят, что его научат различать руль от педали, но и еще обучим медицинским навыкам в соответствии статьи 1 пунктом 19. А как они это будут делать? Вы эту норму в практическую плоскость переведите до второго чтения, — отметил Нигматулин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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