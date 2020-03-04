Суд пересчитал ему срок по ходатайству службы пробации.

Экс-премьер-министру Казахстана Серику Ахметову сократят срок, сообщает zakon.kz.

Начальник службы пробации Казыбекбийского района Караганды обратился в суд с представлением о приведении приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в части исчислении срока наказания в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в отношении осужденного Серика Ахметова, в соответствии с действующим законодательством. Суд удовлетворил ходатайство, - говорится в постановлении.

Серик Ахметов провел под стражей до вынесения приговора три месяца и три дня. Этот срок увеличили до четырех месяцев и девятнадцать дней.

Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один день содержания под стражей полтора дня отбывания наказания в виде ограничения свободы, - говорится в решении суда.

На постановление может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда в течение 15 суток со дня его оглашения через Казыбекбийский районный суд города Караганды.

Напомним, Ахметова осудили на 10 лет колонии за совершение коррупционных преступлений. Позднее апелляция снизила срок до 8 лет. Затем Абайский районный суд сократил часть срока на основании закона об амнистии. В дальнейшем Ахметов попросил суд заменить неотбытую часть реального наказания в виде 4 лет 26 дней на тот же срок, но уже не в колонии, а в виде ограничения свободы. Суд удовлетворил его ходатайство, и с 21 сентября 2017 года он вышел на свободу с видом наказания – ограничение свободы. 18 декабря ему отказали в УДО.

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