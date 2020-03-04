Маски, марля и бинты - Россия запретила вывоз средств защиты от коронавируса

Запрет не распространяется на вывоз физическими лицами для личного использования.

Правительство России приняло решение о введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, которые могут служить средствами защиты от нового вида коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Под запрет на вывоз попали респираторы противоаэрозольные, одноразовые комбинезоны химической защиты, противочумные костюмы многоразовые, бахилы, маски, марля, бинты, средства дезинфицирующие, перчатки медицинские, маски медицинские и другое.

Исключение вводится для оказания международной гуманитарной помощи. Также запрет не распространяется на вывоз физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции.

Постановление Правительства Российской Федерации № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации" подписано 2 марта 2020 года.

Ранее в России подтвердили первый случай коронавируса.

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