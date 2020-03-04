Здоровым людям маски лучше не носить - Тлеухан Абилдаев

В медицинских учреждениях ношение масок для медперсонала — обязательно.

В Казахстане на уровне правительства проводится работа с производителями медицинских масок по расширению возможностей и увеличении объемов производства, сообщает zakon.kz.

Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев. По его словам, принимаемые меры позволят обеспечить необходимое количество медицинских масок в частных аптечных сетях. В то же время врач считает, что "здоровым людям лучше маски не носить, их нужно носить только при необходимости и надо помнить об этом".

Журналисты посетовали, что в аптеках Алматы масок нет. "Я вчера зашла в аптеку возле дома и там сказали, что масок уже месяц нет", - говорит один из представителей СМИ.

- Нам знакома ситуация, поэтому мы каждый день обзваниваем фармкомпании и аптечные сети города на наличие медицинских масок, - пояснила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Асель Калыкова. - Вместе с тем данные предоставляют поставщики и производители.

На вопрос о том, необходимо ли носить медицинские маски всем гражданам, Калыкова ответила, что их следует носить в случае болезни или нахождения в местах скопления людей.

"Если человек болеет и хочет оградить себя от окружающих или он находится в плохо проветриваемом помещении, где очень много людей, то маски нужно носить". Говоря об этом, спикер подчеркнула, что в медицинских учреждениях ношение масок для медперсонала — обязательно.

Торгын Нурсеитова

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