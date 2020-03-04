Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы усилены меры защиты против коронавируса

Во многих местах массового скопления людей установлены санитайзеры.

Фото : ritzcarlton.com4 марта 2020, 19:07

В торговых центрах, метро, супермаркетах установлены санитайзеры - в Алматы усилены меры защиты против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Региональным штабом Алматы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции реализуются меры по обеспечению безопасности здоровья граждан и недопущению ввоза и распространения коронавируса в мегаполисе. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Асель Калыкова.

- Нашим департаментом путем мониторинга ведется контроль по исполнению требования об обязательном наличии дезинфицирующих средств в общественных местах, - говорит спикер. - Наличие дезинфицирующих средств в местах массового скопления является одной из мер профилактики вирусов, в том числе коронавируса.

По ее словам, Департаментом во все учреждения, во все органы направлялись письма с рекомендацией по установлению санитайзеров по проведению режима проветривания. "Как вы знаете, одним из условий возникновения данного вируса является несоблюдение личной гигиены", - отметила Калыкова.

В итоге на сегодня во многих местах массового скопления людей - в торговых центрах, метро, супермаркетах - установлены санитайзеры. Работа в данном направлении проводится и в дошкольных учреждениях и школах. Организациями самостоятельно производится обеспечение дезинфицирующими средствами.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты