Во многих местах массового скопления людей установлены санитайзеры.

В торговых центрах, метро, супермаркетах установлены санитайзеры - в Алматы усилены меры защиты против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Региональным штабом Алматы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции реализуются меры по обеспечению безопасности здоровья граждан и недопущению ввоза и распространения коронавируса в мегаполисе. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Асель Калыкова.

- Нашим департаментом путем мониторинга ведется контроль по исполнению требования об обязательном наличии дезинфицирующих средств в общественных местах, - говорит спикер. - Наличие дезинфицирующих средств в местах массового скопления является одной из мер профилактики вирусов, в том числе коронавируса.

По ее словам, Департаментом во все учреждения, во все органы направлялись письма с рекомендацией по установлению санитайзеров по проведению режима проветривания. "Как вы знаете, одним из условий возникновения данного вируса является несоблюдение личной гигиены", - отметила Калыкова.

В итоге на сегодня во многих местах массового скопления людей - в торговых центрах, метро, супермаркетах - установлены санитайзеры. Работа в данном направлении проводится и в дошкольных учреждениях и школах. Организациями самостоятельно производится обеспечение дезинфицирующими средствами.

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