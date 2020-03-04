Коронавирус в Кокшетау – медики опровергли очередной фейк
Отмечается, что в области ведется планомерная профилактическая работа.
Фото : Fabio Fiss4 марта 2020, 19:53
В казахстанских соцсетях появилась информация о госпитализации 14 пациентов с подозрением на коронавирус в Акмолинский области. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг информацию назвали фейком, сообщает zakon.kz со ссылкой на Baigenews.kz.
Сегодня в социальных сетях прошла новость, что якобы в тубдиспансер госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус. Информация эта фейковая, недостоверная. Таких фактов нет, прошу вас не верить. Мы сейчас дадим опровержение и напишем в департамент полиции, чтобы приняли меры и провели расследование, - прокомментировала главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.
Отмечается, что в области ведется планомерная профилактическая работа. В школах, вузах и колледжах читают лекции о правилах безопасности, чтобы избежать вирусной инфекции, соблюдении гигиены.
Медперсонал в больницах прошел спецобучение. Ведется наблюдение за гражданами, прибывшими из Китая.
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