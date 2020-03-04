Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок - Токаев
Необходимо использовать потенциал "Астана Хаб", ПИТ "Алатау", "Назарбаев Университета".
Фото : Акорда4 марта 2020, 19:56
Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок, достигающую на сегодня 95%. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам реализации программы "Цифровой Казахстан", сообщает zakon.kz.
Необходимо использовать потенциал "Астана Хаб", ПИТ "Алатау", "Назарбаев Университета". Особого внимания требует информационная безопасность, защита от киберугроз, - сказал Президент.
Президент Казахстана также поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов.
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