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Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок - Токаев

Необходимо использовать потенциал "Астана Хаб", ПИТ "Алатау", "Назарбаев Университета".

Фото : Акорда4 марта 2020, 19:56

Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок, достигающую на сегодня 95%. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам реализации программы "Цифровой Казахстан", сообщает zakon.kz.

Необходимо использовать потенциал "Астана Хаб", ПИТ "Алатау", "Назарбаев Университета". Особого внимания требует информационная безопасность, защита от киберугроз, - сказал Президент.

Президент Казахстана также поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов.


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