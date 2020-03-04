Сколько было украдено при утилизации боеприпасов – в МИИР РК уточнили данные

Утилизацию неиспользуемых боеприпасов Вооруженных Сил РК АО "Казтехнологии" проводит с 2011 года.

3 марта 2020 года появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении АО "Казтехнологии" по вопросам возможных хищений при утилизации боеприпасов. В МИИР РК отмечают, что указанные в информации события затрагивают период 2013-2017 годов, сообщает zakon.kz.

АО "Казтехнологии" с 2011 года проводит утилизацию неиспользуемых боеприпасов Вооруженных Сил Республики Казахстан, и по 2016-ый являлось дочерней организацией Министерства обороны, которая в ноябре 2016 года было передано в образованное Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, реорганизованное в январе 2019 года в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

В свою очередь, в целях реформирования системы государственного управления сферу оборонной промышленности в июне 2019 года закрепили за Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В 2017 году АО "Казтехнологии" завершало выполнение договорных обязательств по утилизации боеприпасов по переходящим контрактам, заключенным в 2015 году. В 2018 году утилизация не проводилась.

При утилизации боеприпасов высвобождались продукты утилизации в виде вторичного лома черных и цветных металлов. В дальнейшем продукты утилизации реализовывались по факту через товарно-сырьевую биржу по цене вторичного лома. В силу содержания различных примесей в полученном вторичном ломе, их цена при реализации снижалось по сравнению с чистыми металлами. Следственными органами проверяется данный факт как возможное занижение цены при реализации данного вторичного лома металлов, - говорится в сообщении пресс-службы МИИР РК.

Кроме того, полученный вторичный лом металлов оценивался сторонними организациями, предоставляющими свои услуги на конкурсной основе посредством государственных закупок товаров, работ и услуг.

При этом, с момента передачи в МИИР РК в 2019 году, АО "Казтехнологии" осуществляет реализацию продуктов утилизации (вторичный лом) через государственный электронный портал в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, что делает данную процедуру прозрачной. Так, в 2019 году АО "Казтехнологии" утилизированы неиспользуемые боеприпасы на сумму 306 млн.тенге и в бюджет государство возвращено 416 млн тенге в результате реализации продуктов утилизации.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование, проводятся различные экспертизы.

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