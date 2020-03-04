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Ученые обнаружили странную дыру на Марсе

Кратер имеет практически идеально круглую форму, что может намекать на искусственное происхождение объекта.

Фото : apod.nasa.gov4 марта 2020, 21:40

В NASA обнаружили непонятное отверстие на поверхности Марса. Дыру нашли при анализе снимков, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает zakon.kz.

Кратер имеет практически идеально круглую форму, что может намекать на искусственное происхождение объекта, говорится в блоге НАСА.

Благодаря тому, что марсианская полость освещена сбоку, на снимке можно разглядеть некое подобие пещеры с плоским дном. Падение теневого угла позволяет рассчитать глубину полости — около 28 метров.

Специалисты произвели анализ местности и вычислили объем материала, который в теории может излиться из этого жерла. Выяснилось, что перед обрушением глубина вулканической камеры была не менее 90 метров.

В NASA заявили, что находка представляет "особый интерес". Во-первых, там велика вероятность обнаружить признаки жизни, а во-вторых, такие дыры можно использовать как укрытия для космических кораблей или марсоходов, а в дальнейшем и самих астронавтов, когда они доберутся до Марса.


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