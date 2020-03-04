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В Нур-Султане загорелся жилой комплекс

Жертв и пострадавших нет.

Фото : izhavia.su/news4 марта 2020, 22:08

Вечером 4 марта в столичном ЖК "Нурсая-2" произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 19:59 На место происшествия были направлены 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

По прибытии пожарных расчетов к месту вызова наблюдалось сильное задымление в квартире на 8 этаже. Горели навесной потолок и мебель.

Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 20:46. Предварительная площадь пожара 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.


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