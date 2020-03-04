Болашаковцы дублировали на казахский язык один из самых ожидаемых мультфильмов года

Впервые за всю историю казахского дубляжа текстовые надписи в фильме локализованы – все надписи и визуализация будут на казахском языке.

В столице состоялся предварительный показ дублированного на государственный язык фильма "Алға". Мультипликационный фильм студии Disney/Pixar стал уже 34 картиной, дублированный на казахский язык в рамках проекта "Өзіңнен баста" по инициативе корпоративного фонда "Болашақ" и компании "Меломан", сообщает zakon.kz.

В ходе предпоказа первый зампред партии "Nur Otan" и почетный член Попечительского совета фонда "Болашақ" Бауыржан Байбек отметил, что в первые годы независимости, один из самых непростых периодов в истории страны, Первый Президент Нурсултан Назарбаев учредил уникальную стипендию "Болашак". Сегодня тысячи выпускников программы уже вернулись на родину и активно работают в самых разных отраслях экономики. По его словам, в 2011 году болашаковцы инициировали социальный проект "Өзіңнен баста", направленный на создание качественного и конкурентоспособного контента для детей на казахском языке. Инициативу поддержала партия "Nur Otan".

В эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Поэтому партия "Nur Otan" ставит развитие казахского языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей одним из своих стратегических приоритетов. Сегодня благодаря социальному проекту "Өзіңнен баста", инициированному при непосредственной поддержке Елбасы, за 9 лет на казахский язык дублировано уже 34 лучших мировых художественных и анимационных фильмов для детей. Я признателен всем спонсорам и меценатам, которым не безразлично будущее казахского языка и поддержавшим данную инициативу, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Впервые за всю историю казахского дубляжа текстовые надписи в фильме локализованы – все надписи и визуализация будут на казахском языке. При этом "Алға" уже девятый фильм, дублированный при поддержке строительного холдинга "BI Group".

Над визуализацией мы много работали с поэтами – это новый этап в дубляже, и лично для меня тоже. Я очень долго ждал этого момента, с самого первого моего фильма в проекте. При этом даже на эти надписи был кастинг – мы отправили несколько образцов на казахском языке в студию Disney/Pixar, чтобы они выбрали самый подходящий почерк. И очень хочется, чтобы зрители понимали какой большой труд вложен в дубляж фильма и сколько всего сделано, - рассказал режиссер дубляжа Шах-Мурат Ордабаев. Для него этот фильм стал уже 10-м по счету в рамках проекта "Өзіңнен баста".

В целом, за 9 лет на казахский язык были дублированы такие картины, как "Мұзды өлке-2", "Көліктер 2", "Батыл жүрек", "Коко құпиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин" и др. Более 200 отечественных специалистов в сфере дубляжа прошли обучение в соответствии с международными стандартами студии Disney, в том числе режиссеры, музыкальные руководители, звукорежиссеры, переводчики и актеры.

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