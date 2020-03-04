Бекшин включил Корею в первую категорию стран неблагополучных по коронавирусу

Постановление вводится в связи с дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.

Постановление Главного государственного санитарного врача РК "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", в страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 внесена Южная Корея, сообщает zakon.kz.

Постановление вводится в связи с дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.

Всего в Казахстане 315 человек находятся на карантине.

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