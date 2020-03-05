Коронавирус вынудил политиков здороваться ногами

Соответствующее видео опубликуется в соцсетях.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо научил главу Минэнерго России Александра Новака и членов российской делегации новому нетрадиционному способу приветствия, сообщает zakon.kz.

Соответствующее видео ОПЕК опубликовала в Twitter.

Новый способ приветствия ногами, заменяющий традиционное рукопожатие появился на фоне распространения коронавируса. Способ добрался и до политиков.

Некоторые предпочитают не здороваться вовсе. Врачи в свою очередь рекомендуют просто тщательнее мыть руки после контакта с другими людьми и возвращения из мест массового скопления людей. Так, например, министр внутренних дел Германии отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее президент Казахской академии питания и почетный профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объяснил, почему рукопожатие является небезопасным способом приветствия и предложил ему замену - ритуал "сәлем беру".

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