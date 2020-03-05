Коронавирус вынудил политиков здороваться ногами
Соответствующее видео опубликуется в соцсетях.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо научил главу Минэнерго России Александра Новака и членов российской делегации новому нетрадиционному способу приветствия, сообщает zakon.kz.
Соответствующее видео ОПЕК опубликовала в Twitter.
????????#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl— OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020
Новый способ приветствия ногами, заменяющий традиционное рукопожатие появился на фоне распространения коронавируса. Способ добрался и до политиков.
Некоторые предпочитают не здороваться вовсе. Врачи в свою очередь рекомендуют просто тщательнее мыть руки после контакта с другими людьми и возвращения из мест массового скопления людей. Так, например, министр внутренних дел Германии отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель.
Ранее президент Казахской академии питания и почетный профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объяснил, почему рукопожатие является небезопасным способом приветствия и предложил ему замену - ритуал "сәлем беру".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!