Житель Тараза не может получить удостоверение, так как числится мертвым

Без документа, удостоверяющего личность, ему отказывают в трудоустройстве и оказании государственных услуг.

Десять лет житель Тараза пытается получить удостоверение личности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В 2010 году Марат Курманалиев обратился в ЦОН, чтобы получить документ. Но тогда у него не оказалось прописки и денег для оплаты штрафа. Процедуру пришлось отложить. А спустя еще несколько лет он узнал, что его включили в список умерших.

Я пошел в ЦОН, а мне говорят, что я умер много лет назад. Я удивился, как я мог умереть, если я жив. Тем более, у меня есть брат и отец, которые могут это подтвердить. Но мне специалист сказал, что в 2012 году меня включили в список покойников. Вот сейчас не могу получить удостоверение, чтобы уехать в столицу, там меня ждет сын. Даже в больницу не принимают без документов, - говорит Марат Курманалиев.

Без документа, удостоверяющего личность, ему отказывают в трудоустройстве и оказании государственных услуг. Все это время он работал разнорабочим и даже не подозревал, что не числится среди живых.

Попытка прояснить ситуацию в городской миграционной службе успехом не увенчалась.

Как данный гражданин оказался в списке умерших, нам еще предстоит выяснить. Как такая ситуация могла произойти, я сейчас сказать не могу. Необходимо чтобы мужчина обратился к нам с письменным заявлением. После чего мы начнем проверку. Хочу отметить, что есть вина и самого гражданина, который в течение 10 лет не обращался в миграционную службу за получением удостоверения личности. Полагаю, что все произошло из-за того, что он своевременно не поменял просроченный документ, - объясняет Арай Айымбек, и. о. руководителя отдела миграционной службы УВД департамента полиции.

При этом, в миграционной службе не исключили, что ошибка могла произойти и во время перевода документации в электронный формат в 2011 году. Вполне вероятно, что из-за этого Марат Курманалиев оказался в списке покойников. Впрочем, разобраться в запутанной истории со смертью живого человека государственные органы пообещали в течение двух недель.

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