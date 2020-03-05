В Украине новый премьер-министр
За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226.
Фото : thepage.ua5 марта 2020, 01:15
Верховная Рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, сообщает zakon.kz.
Голосование транслируется на YouTube-канале парламента.
За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226.
Ранее Верховная рада Украины ранее отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Шмыгаль же с 4 февраля 2020 года занимал пост вице-премьера. Его кандидатуру на пост главы правительства предложил Зеленский.
Шмыгаль заявил, что приоритетной задачей правительства считает окончание войны в Донбассе и возвращение территорий Украине.
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