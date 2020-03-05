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Facebook пересмотрит проект криптовалюты

Компания хочет предложить пользователям валюты, выпускаемые центробанками, например, доллар и евро.

Фото : Bitcoins Vision5 марта 2020, 01:58

Компания Facebook намерена переформатировать проект криптовалюты Libra, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Компания хочет предложить пользователям валюты, выпускаемые центробанками, например, доллар и евро. При этом Facebook не откажется от поддержки Libra в своем кошельке Calibra. Также Facebook откладывает запуск Calibra с лета до октября 2020 года.

Ранее ряд СМИ уже распространили информацию, что партнеры Libra Association рассматривают возможность отказа от единой цифровой валюты Libra и переформатирования проекта в платежную сеть для работы с разными монетами якобы с целью смягчения позиции регуляторов.

Так, еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Libra. По мнению еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, планы Facebook несут в себе "риски появления новой, совершенно отдельной экономики".

После недовольства Еврокомиссии, из проекта Libra вышли Visa, MasterCard, PayPal.


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