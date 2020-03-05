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Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Зафиксировано 2103 новых случая заражения

Фото : Rodrigo Urzagasti5 марта 2020, 06:35

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 2103 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки), - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80,4 тысячи человек, жертвами вируса стали 2984 человека. Уточняется, что всего в мире подтверждено 93 090 случаев заражения.


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