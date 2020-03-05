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Пассажир попытался выйти из самолета во время полета и сорвал рейс

Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

Фото : delo.ua5 марта 2020, 07:03

Мужчина попытался открыть дверь самолета, чтобы выйти из лайнера на ходу, и сорвал рейс, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт.

Оказалось, что один из туристов попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления.

Один из очевидцев опубликовал в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета. Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.


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