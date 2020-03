Пассажир попытался выйти из самолета во время полета и сорвал рейс

Мужчина попытался открыть дверь самолета, чтобы выйти из лайнера на ходу, и сорвал рейс, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт.

Оказалось, что один из туристов попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления.

Один из очевидцев опубликовал в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета. Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

Breaking: on @AmericanAir flight #2300, a passenger tried to open the door on the flight from ORD to DFW. The flight was diverted to St. Louis. #SuperTuesday pic.twitter.com/jthJSoVuIY