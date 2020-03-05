Новый премьер Украины забыл представить министра-женщину и оправдался за сексизм

В кабмине сменилось 10 министров, свои посты сохранили только четверо.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль забыл упомянуть министра социальной политики Марину Лазебную во время представления состава своего правительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Шмыгаль перечислял имена и должности министров, но, не назвав Лазебную, перешел к другому вопросу. Из-за этого в зале поднялся шум. Тогда премьер извинился, представил её и заодно оправдался за обвинения в сексизме, которые ранее услышал в свой адрес.

Извиняюсь, пропустил. Это не просто так, прокомментирую. Министр соцполитики, кандидат наук, женщина - Лазебная Марина. Это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня сложно обвинить в сексизме. У нас есть 4 вакансии в действующем правительстве и планируем расширить еще два направления. Поэтому, мы ведем переговоры, в первую очередь, с женщинами, - заявил Шмыгаль.

Накануне, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников.

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