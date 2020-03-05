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В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Израиль провел атаку с территории оккупированных Голанских высот.

Фото : Известия5 марта 2020, 08:29

ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку, сообщает гостелевидение Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаки в провинциях Хомс и Кунейтра. Гостелевидение Сирии уточнило, что Израиль провел атаку с территории оккупированных Голанских высот.

Немедленно приступили к (отражению) ракет противника и успешно и профессионально отразили, - сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

По его данным, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.

Сирийская радиостанция Sham FM уточняет, что сбиты 12 ракет противника.

Со своей стороны, в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ об авиаударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии.


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