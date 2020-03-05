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Инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове в Индонезии

В течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек.

Фото : Моигода5 марта 2020, 08:59

Власти Индонезии намерены разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, на днях главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов, входящих в состав провинции Архипелаг Риау, и остановил свой выбор на небольшом острове Галанг.

По его словам, там сохранились бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой, - сообщает газета The Jakarta Post.

В то же время Галанг находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на крупном соседнем острове Батам.

В течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек, - отметил главком ВС.

Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране. Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.


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