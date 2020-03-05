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Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

Им стал Брекешев Сериккали.

Фото : ПМ5 марта 2020, 09:03

Постановлением Правительства РК Брекешев Сериккали Амангалиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает zakon.kz.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре.

В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности "разработка нефтяных и газовых месторождений".

В 1995-1997 гг. работал экономистом, заместителем генерального директора СП "Казахстанско-Российский торговый дом".

В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по Актау.

В 1997-1998 гг. — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" АО "Мангистаумунайгаз".

В 1998-2006 гг. — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".

В 2007-2014 гг. работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 г. работал в структуре АО "КазТрансГаз" — был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

Постановлением Правительства Жаркешов Санжар Серикбаевич освобождён от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.


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