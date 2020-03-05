Взрыв боеприпаса произошел в воинской части под Мурманском

Пострадали пять человек.

В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил изданию источник в экстренных службах региона, инцидент произошел во время плановых занятий в одной из воинских частей Печенгского района.

По его словам, взрыв произошел из-за нарушения требований безопасности. Травмы, которые получили военные, незначительны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!