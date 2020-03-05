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Взрыв боеприпаса произошел в воинской части под Мурманском

Пострадали пять человек.

Фото : mir24.tv5 марта 2020, 09:43

В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил изданию источник в экстренных службах региона, инцидент произошел во время плановых занятий в одной из воинских частей Печенгского района.

По его словам, взрыв произошел из-за нарушения требований безопасности. Травмы, которые получили военные, незначительны.


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