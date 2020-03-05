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Туркестанец перевозил людей на крыше автомобиля

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Фото : кадр из видео5 марта 2020, 09:43

В социальных сетях распространяется видео, где неизвестный водитель автомашины Ваз-2107 везет людей на крыше автомашины, сообщает zakon.kz.

Данным видео заинтересовались сотрудники Департамента полиции Туркестанской области. Стражи порядка установили водителя данной автомашины. Им оказался житель Ордабасинского района, - сообщили в ДП области.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 593 КоАП РК "Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров".


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