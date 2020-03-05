В Нур-Султане 5 марта пройдет заседание бюро политсовета Nur Otan

Будут обсуждаться основные задачи партии на 2020 год.

Фото : almaty.tv

Сегодня в столице пройдет заседание бюро политического совета партии Nur Otan, передает zakon.kz. 21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро Политического совета партии Nur Otan в Нур-Султане. Ранее, 5 февраля, Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan, которое пройдет 18 марта.

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