В Нур-Султане 5 марта пройдет заседание бюро политсовета Nur Otan
Будут обсуждаться основные задачи партии на 2020 год.
Фото : almaty.tv5 марта 2020, 09:51
Сегодня в столице пройдет заседание бюро политического совета партии Nur Otan, передает zakon.kz.
21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро Политического совета партии Nur Otan в Нур-Султане.
Ранее, 5 февраля, Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan, которое пройдет 18 марта.
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