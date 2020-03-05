Вода льется на головы детей в столичном садике

По словам родителей, как только на улице становится теплее - крыша начинает протекать.

С потолка льется вода и падает отделочная плитка. В таком состоянии находится один из детских садов столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана"

По словам родителей, как только на улице становится теплее - крыша начинает протекать. Самый пик пришелся на прошлую неделю, когда за окном была солнечная погода. Чтобы не "поплыть", работники госсадика только и успевали менять тазы.

Мамы и папы беспокоятся за состояние крыши. Как бы потолок не обвалился на детей.

Вода прям лилась на головы персонала и детей в прямом смысле слова. Разрушилась штукатурка, известь, какие-то другие материалы отделочные. Выглядело это очень ужасно. Администрация детсада говорит, что несколько раз подавала заявку в акимат, но она осталась без внимания. Нужно полностью реконструировать крышу. Речь не идет о каком-то косметическом ремонте и даже капитальном. Тут именно нужно надстраивать кровлю. - сказала мама одного из детей.

Руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования Нур-Султана Ляззат Разбекова прокомментировала ситуацию в саду. В летнее время будет проведен ремонт.

В 75-ом детском саду действительно проблема на сегодня имеется. Но никакой опасности на сегодня нет. Потому что для их устранения были приняты все необходимые меры. В текущее время насколько это возможно, в летний период, возможно проведение ремонтных работ. То есть полная замена крыши. В 2012 году детский сад был сдан в эксплуатацию и во время сдачи были проведены ненадлежащим образом. То есть во время сдачи в эксплуатацию и приема детского садика были допущены ошибки. Поэтому эта проблема еще с того времени. С момента открытия детского садика. Действительно, мы об этой проблеме знаем, поэтому хотелось бы успокоить родителей. Сказать, что никакой опасности для детей на сегодняшний день нет, - сказала она.

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