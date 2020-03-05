"Вперед": Не нужен колдовской посох, нужно наше желание

Рецензия на мультфильм.

Мультфильмы Disney и Pixar всегда отличались глубоким смыслом. Причем, студии берутся за не самую простую задачу – объяснить детям, что рано или поздно потеря близких неизбежна. Об этом шла речь в замечательном мультфильме "Тайна Коко", та же тема, только с другой стороны, стала основной в новом мультфильме "Вперед". Корреспондент zakon.kz побывал на предпоказе в Алматы и выяснил, как важно научиться ценить и тех, кто ушёл, и тех, кто остался рядом с тобой.

Сюжет мультфильма оказался увлекательным, интересным как детям, так и взрослым. Действие происходит в волшебном мире, населённом эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Когда-то их мир переполняла магия, но со временем всё стало иначе, и теперь существа живут обычной жизнью. Герои "Вперед" — братья-эльфы Иэна и Барли Лайтфут в самом раннем возрасте они потеряли отца. Младший Иэн его вообще не застал, старший Барли помнит о нем ровно четыре вещи. Мама двоих братьев-эльфов дала им волшебный посох, который им завещал их папа, работавший бухгалтером, перед своим исчезновением, когда им обоим исполнится 16. При помощи волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки.

В одном из интервью режиссер Дэн Скэнлон говорил, что мультфильм в целом основан на реальных событиях из его жизни – смерти отца и взаимоотношениях с братом в детстве. К слову, Вся картина выросла из кассеты с записью отцовского голоса, которая попала к Дэну в подростковом возрасте (аналогичный артефакт появляется и на экране).

И эта связь с реальностью чувствуется в каждой детали. "Вперед" сделан с особым трепетом, за увлекательными и веселыми приключениями героев несложно заметить, что сама рассказанная история настолько душевная, искренняя, что заставляет взрослых прослезиться, а детей немного задуматься. "Вперед" повествует не столько о волшебстве и сказочных мирах, а о магии взаимоотношений между людьми. Авторы мультфильма напоминают нам о том, что правильные семейные ценности были, есть и будут основой всего.

Что касается визуальной составляющей, мультфильм вряд ли удивит чем-то небывалым, революционным. Тем не менее, мультипликаторы сумели создать мрачную атмосферу серого города с едким освещением. Этот нарисованный мир полностью сказочный, хотя, и здесь встречаются детали из реального мира, например, удивительный фургончик Барли или феи-байкеры. Авторы создали уникальный мир городского фэнтези, на первый взгляд мрачного, но скрывающего очень много интересного.

Мультфильм предназначен для семейного просмотра, и выглядит очень качественным, одним из ярких творений современной мультипликации. "Вперед" наверняка займет важное место в списке пособий для воспитания детишек, особенно если их больше двух.

Герои- два брата, очень хотели снова увидеться с папой. Они проходят через массу испытаний даже не для того, чтобы к ногам отца на пару минут приросло все остальное, а чтобы понять: да, папы давно не стало, но остальные близкие всё же рядом и любят их.

Эта история полна любви. Авторы мультфильма "Вперед" сумели показать, что неполная семья, в которой бережно хранится память о дорогом человеке, полноценна. Для того, чтобы волшебство жило среди нас, не нужен колдовской посох, нужно наше желание. Зритель при просмотре ощущает атмосферу добрых семейных альбомов, когда, несмотря на грусть, чувствуешь умиротворение. Мультфильм дарит особые эмоции, возможность не просто следить за увлекательными приключениями, а сопереживать, плакать в кульминации, и выйти по окончании сеанса со светлыми чувствами, задуматься о том, как и зачем мы живем, и что нужно ценить на самом деле.

"Вперёд" - это атмосферное приключение, в котором не найти традиционного противостояния добра и зла. Потому что есть и другие вещи, которые влияют на нашу жизнь. Важно найти себя и свое я, что придаст уверенность и поможет занять правильное место в жизни, а магия – она рядом с нами, во взаимоотношениях со своей семьей и друзьями, в нашем потенциале, реализовывая который каждый из нас и двигается вперед.

Альберт Ахметов

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