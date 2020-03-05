Даниал Ахметов об отмене массовых мероприятий: Сохраняйте спокойствие

Просьба относиться к этому с пониманием и без паники - аким.

Аким ВКО Даниал Ахметов высказался об отмене массовых мероприятий в области и попросил сохранять всех спокойствие, передает zakon.kz.

По его словам, с 3 марта в Восточном Казахстане отменяются массовые мероприятия с участием большого количество людей. Такие действия проводят в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации.

Медицинские организации обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. В медучреждениях проходят тренировки и обучение персонала. Просьба относиться к этому с пониманием и без паники. Мы приняли решение наладить производство многоразовых защитных масок на базе местных предприятий. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выпустить 500 тысяч масок, -написал аким в Instagram.

Ахметов попросил сохранять спокойствие и порядок.

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