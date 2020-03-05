Личность 11-го погибшего после беспорядков в Масанчи установлена
Его останки нашли при разборе завалов.
Фото : пресс-служба МВД РК5 марта 2020, 11:35
Обнародованы результаты генетической экспертизы, проведенной после обнаружения останков 11-го погибшего в Масанчи, передает zakon.kz.
По результатам генетической экспертизы, проведенной в отношении обгоревших человеческих останков, обнаруженных 11 февраля в сгоревшем коммерческом здании в селе Масанчи, установлена личность погибшего. Им оказался 20-летний Мурат Масанов, который числился пропавшим без вести. О его исчезновении отец заявил в полицию 9 февраля.По данному факту ведется досудебное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства его гибели, - указано в сообщении на официальном сайте ДП Жамбылской области.
Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. Причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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