Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ВКО трехлетний мальчик поджег сестру

9-летняя девочка получила ожог спины.

Фото : pressa.tv5 марта 2020, 11:47

В ВКО ребенок поджег старшую сестру, передает zakon.kz.

Детей оставили без присмотра и они решили поиграть со спичками, пишет YK-news.kz.

Инцидент произошел 4 марта в селе Кундызы. Пострадавшая девочка сама позвонила в службу пожаротушения Абайского района и сообщила, что "обгорела".

"Ближайшая пожарная часть находится в 70 километрах от села. Сотрудники ПЧ, чтобы не терять драгоценное время, позвонили в сельский акимат и попросили сходить по указанному адресу", — рассказали в ДЧС ВКО.

Госслужащие с полицейскими пришли в частный дом и выяснили, что ребенок действительно получил ожог спины. 9-летнюю девочку отвезли в больницу Семея.

Оказалось, что двое детей, 2011 и 2017 года рождения, остались дома одни. 3-летний мальчик нашел спички и случайно поджег свою сестру Тогжан, — пояснили в ДЧС. — У девочки загорелась кофта. Хорошо, что она не растерялась - Тогжан схватила ковш с водой и потушила огонь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты