В ВКО трехлетний мальчик поджег сестру
9-летняя девочка получила ожог спины.
Фото : pressa.tv5 марта 2020, 11:47
В ВКО ребенок поджег старшую сестру, передает zakon.kz.
Детей оставили без присмотра и они решили поиграть со спичками, пишет YK-news.kz.
Инцидент произошел 4 марта в селе Кундызы. Пострадавшая девочка сама позвонила в службу пожаротушения Абайского района и сообщила, что "обгорела".
"Ближайшая пожарная часть находится в 70 километрах от села. Сотрудники ПЧ, чтобы не терять драгоценное время, позвонили в сельский акимат и попросили сходить по указанному адресу", — рассказали в ДЧС ВКО.
Госслужащие с полицейскими пришли в частный дом и выяснили, что ребенок действительно получил ожог спины. 9-летнюю девочку отвезли в больницу Семея.
Оказалось, что двое детей, 2011 и 2017 года рождения, остались дома одни. 3-летний мальчик нашел спички и случайно поджег свою сестру Тогжан, — пояснили в ДЧС. — У девочки загорелась кофта. Хорошо, что она не растерялась - Тогжан схватила ковш с водой и потушила огонь.
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