В Актау избили полицейского

Дебоширы приговорены к одному году ограничения свободы.

В одном из ресторанов Актау избили полицейского и порвали ему форму, передает zakon.kz.

По информации Lada.kz, на просьбу полицейского предъявить документы двое отдыхающих в заведении мужчин начали избивать его и порвали служебную форму. Приговор по данному делу вынесли в Актауском городском суде.

Яков и Карим находились в одном из городских ресторанов во 2 микрорайоне в состоянии алкогольного опьянения. На законные требования сотрудника полиции предоставить документы мужчины повели себя агрессивно. Они нанесли несколько ударов ногами и руками полицейскому, а также порвали ему форменную одежду, - отметили в суде.

Граждан признали виновными по части 1 статьи 378 УК РК и части 1 статьи 380 УК РК. Их приговорили к одному году ограничения свободы.

Постановление суда вынесено 4 марта.

(Имена в статье изменены по этическим соображениям)

Для справки:

Статья 378. Оскорбление представителя власти

Часть 1. Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением. Наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Статья 380. Применение насилия в отношении представителя власти

Часть 1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей.

Наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 58. Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений

Часть 2. Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательный размер наказания в виде штрафа не может превышать четыреста месячных расчетных показателей, а окончательный срок наказания в виде привлечения к общественным работам или ареста – четыреста часов или пятьдесят суток соответственно.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, преступления небольшой тяжести и средней тяжести, то окончательно наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

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