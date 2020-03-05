Иран временно освободил 54 тысячи заключенных из-за коронавируса

"Счастливчики" внесли залог.

В Иране решили временно освободить больше 54 тысяч заключенных. Таким образом правительство пытается бороться с распространением коронавируса в тюрьмах, передает zakon.kz.

В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю территорию страны. В целом, жертвами вируса в Иране стали уже 92 человека. Количество новых случаев заражения только за один день выросло на 586 и достигло 2922. Ни в одной стране мира, за исключением Китая, не зарегистрировано столько летальных исходов от COVID-19, сколько в Иране.

По данным rtvi.com, из тюрьмы выпустили тех, кто при тестировании на коронавирус показал отрицательные результаты. Кроме того, заключенные должны были внести залог.

Стоит отметить, что меры не затронули заключенных, которых осудили за преступления против безопасности на сроки больше пяти лет.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом 19 февраля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал жителей страны следовать указаниям министерства здравоохранения, а иранские власти — не скрывать масштабы распространения вируса.

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